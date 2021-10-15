4 إنجازات لـ «كريستيانو رونالدو» في عام 2021

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لا يزال النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم، رغم وصوله إلى عامه الـ 36.

ظهر رونالدو لأول مرة في عام 2002 مع نادي سبورتينج لشبونة، وقد نال إعجاب الجميع بثباته طيلة السنوات الماضية. يعد كريستيانو أحد أكثر الرياضيين لياقة، وهو لاعب من الطراز العالمي وله حضور ساحر لكل من ناديه وبلده، محطماً العديد من الأرقام القياسية على مر السنين.

لقد حطم الكثير من الأرقام القياسية مرة أخرى هذا العام أيضًا، لذلك دعونا نلقي نظرة على أعظم أربعة إنجازات لكريستيانو رونالدو في عام 2021:

4- الحذاء الذهبي في الدوري الإيطالي

كان يوفنتوس مخيباً للآمال الموسم الماضي تحت قيادة أندريا بيرلو، حيث احتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكن كريستيانو رونالدو كان في حالة رائعة.

لقد تفوق على نجوم مثل روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان السابق وتشيرو إيموبيلي من لاتسيو إلى حذاء الحذاء الذهبي في الدوري الإيطالي، وأحرز رونالدو 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي في 33 مباراة ليفوز بالشرف.

على الرغم من تأثير رونالدو، عانى يوفنتوس محليًا ودوري أبطال أوروبا. غالبًا ما تعرض رونالدو لانتقادات بسبب شكل يوفنتوس، لكن يمكن للاعب البالغ من العمر 36 عامًا أن يشير بشكل صحيح إلى أرقامه التهديفية.

بدأ يوفنتوس الآن في الوقوف تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، بينما عاد رونالدو إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

3- الحذاء الذهبي يورو 2020

خرجت البرتغال حاملة اللقب من دور الستة عشر في يورو 2020 هذا الصيف، مما أدى إلى بعض العروض المُخيبة للآمال. وخسروا أمام بلجيكا في دور الـ16.

على الرغم من إقصاء منتخب بلاده، أنهى رونالدو بطولة اليورو كأفضل هداف مشترك. وسجل كل من رونالدو والتشيك باتريك شيك خمسة أهداف في المسابقة.

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الهداف، كما قدم المساعدة. في آخر يورو له يحتمل أن يكون لاعبًا، استمتع رونالدو ببطولة عالمية على المستوى الفردي.

2 - أفضل هداف على الإطلاق في بطولة أمم أوروبا

استمتع كريستيانو رونالدو مشوار رائع في بطولة أوروبا 2020، محطماً العديد من الأرقام القياسية خلال البطولة.

دخل البطولة بالتعادل بأكبر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ البطولة الأوروبية برصيد تسعة أهداف، وهو نفس رقم أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني. سجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا خمسة أهداف هذا الصيف ليرتفع رصيده إلى 14، وهو ما جعله بشكل مُريح أفضل هداف في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

رونالدو، الذي ظهر لأول مرة في بطولة أوروبا عام 2004، هو أول لاعب يسجل في خمس بطولات أوروبية مختلفة. لم يستطيع أي لاعب آخر في المشاركة أكثر من ثلاثة نسخ.

1- الهداف التاريخى للمنتخبات

إنجازات كريستيانو رونالدو تتحدث عن نفسها. بالنسبة للنادي والبلد على حد سواء، كان اللاعب البرتغالي الدولي يتقدم دائمًا عندما يكون الأمر مهمًا.

ثباته مُذهل. على المستوى الدولي، أصبح رونالدو الآن أفضل هداف في تاريخ كرة القدم للرجال. سجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا 115 هدفًا في 182 مباراة مع منتخب البرتغال منذ بدايته في عام 2003. وتجاوز الرقم القياسي المسجل الإيراني باسم علي دائي (109) ليحقق الرقم القياسي.

وسجل ثنائية ضد جمهورية أيرلندا في وقت سابق من هذا العام ليحطم الرقم القياسي. رونالدو لا يزال قويا على أعلى مستوى ولم يظهر علامات على التباطؤ في أي وقت قريب.