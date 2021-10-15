نجلاء بدر أبرزهن.. نجمات خطفن التريند من رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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انطلقت فعاليات الدورة الـ 5، من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس الخميس، بمشاركة عدد من نجمات الفن، اللاتي ظهرن بإطلالات مختلفة ومثيرة، وتصدرن «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهن الفنانة نجلاء بدر .

كان الجمهور ينتظر إطلالة الفنانة رانيا يوسف، خلال الدورة الـ5 من فعاليات افتتاح الجونة السينمائي، باعتبارها صاحبة الاختيارات الجريئة دائماً، خلال المهرجانات السينمائية سواء الجونة أو القاهرة وغيرهم من الفاعليات الفنية.

لكن هذه الدورة، شهدت تغييراً في الإطلالات، ونجح عدد من النجمات في خطف «التريند» منها بفساتين أثارت الجدل.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر .

نجلاء بدر

نادين نسيب نجيم

تألّقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا ذهبي اللون، وكان يتميز بوجود أكمام من طبقة شفافة، حيث كانت الإطلالة مميزة ومختلفة، وأشاد بها الحضور والجمهور بسبب بساطتها .

نادين نسيب نجيم

مايا دياب

كما تصدرت الفنانة مايا دياب التريند، بسبب إطلالتها الغريبة، حيث ارتدت فستان أحمر وحذاء باللون نفسه لتبدو في إطلالة براقة زادها جاذبية وضع مايا دياب لقبعة ضخمة باللون الأحمر.

مايا دياب

وأيضاً، خطفن نجمات أخريات التريند من رانيا يوسف بسبب إطلالاتهم البسيطة والأنيقة وأبرزهن: منة شلبي، ياسمين صبري، هند صبري، بشرى، مايان السيد.