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نجم تشيلسي السابق لـ«المصري اليوم»: صلاح الأفضل في العالم.. وحقق كل شيء مع ليفربول

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نجم تشيلسي السابق لـ«المصري اليوم»: صلاح الأفضل في العالم.. وحقق كل شيء مع ليفربول نجم تشيلسي السابق لـ«المصري اليوم»: صلاح الأفضل في العالم.. وحقق كل شيء مع ليفربول

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أكد مارسيل دوسايي نجم كرة القدم الفرنسية السابق أن نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

تألق صلاح صاحب الـ 29 عامًا هذا الموسم وقام بتسجيل تسعة أهداف في جميع المسابقات، وهو حاليًا أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي برصيد ستة أهداف، بما في ذلك هدف في كل من مبارياته الخمس الأخيرة.

كان هناك الكثير من الحديث حول تجديد عقد الفرعون المصري مع ليفربول وما إذا كان سيوقع على عقدًا جديدًا أم لا، مع انتهاء عقده الحالي في عام 2023.

محمد صلاح - صورة أرشيفية

وقال دوسايي في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الجمعة: «يجب على محمد صلاح التفكير جيدًا قبل أن يقرر مستقبله باعتباره أفضل اللاعبين في العالم الآن، في رأيي، صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا. شاهدته منذ أيامه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكنت أعلم بأنه يمتلك كل شيء ليُصبح لاعبًا استثنائيُا».

أضاف: «وجهة نظري صلاح حقق كل شيء مع ليفربول، فهل بقائه سيُضيف له شيئًا جديدًا أم لا، هو شخص إيجابي ويعرف جيدًا ما يُمكنه فعله مستقبلًا».

وواصل دوسايي صاحب الـ 53 عامًا تصريحاته قائلًا: «بالنسبة لي، في الوقت الحالي، إذا كنت تختار التشكيل الأمثل للاعبين، فسيكون محمد صلاح هو الخيار الأول في خط الهجوم».

وعن المُرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم أوضح الفائز بلقب 1998 ويورو 2000 رفقة الديوك الفرنسية قائلًا: «أعتقد أن المُنافسة ستكون ثلاثية هذا العام بين تشيلسي الأقرب للقب ومانشستر سيتي وليفربول».

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

ويتمتع دوسايي بمسيرة حافلة مع كرة القدم الأوروبية، حيث لعب في صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، ثم ذهب إلى المنطقة العربية وتحديدًا إلى قطر حيث لعب في أندية الغرافة قطر على التوالي.

مارسيل دوساييه

ويخوض ليفربول مباراة هامة ومُرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، حيث يسافر الريدز لمواجهة واتفورد الوافد الجديد على البريميرليج بملعبه فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

المصرى اليوم

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