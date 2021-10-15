رياح وأمطار وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة .. حالة الطقس من غداً السبت إلى الخميس 21 أكتوبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 أكتوبر إلى الخميس 21 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

واعتبارا من الأحد يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وذلك وفقا للاتي:

- بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية على السواحل الشمالية

- بقيم تتراوح من 4-6 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري

- بقيم تتراوح من 2-6 درجة مئوية على جنوب البلاد

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة كالتالي:

- يوم الاحد: على مناطق متفرقة من اقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريباً

- يوم الاثنين: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية 30% تقريباً

ويتوقع أن يكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 35% إلى 40% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 أكتوبر إلى الخميس 21 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة السبت 16 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 17 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الحميس 21 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 25 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 أكتوبر إلى الخميس 21 أكتوبر 2021.

