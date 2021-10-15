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تعرب عن قلقها لأحداث لبنان.. وتدعو لضبط النفس

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روسيا تعرب عن قلقها لأحداث لبنان.. وتدعو لضبط النفس تعرب عن قلقها لأحداث لبنان.. وتدعو لضبط النفس

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دعت الخارجة الروسية، جميع السياسيين في لبنان إلى ضبط النفس، على أن تتمكن من احتواء التصعيد، وذلك تعليقا على أحداث الطيونة، التي أصدر عنها الجيش اللبناني بيانا أعلن فيه اعتقال 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية الأحداث، التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات، أثناء احتجاجات لحزب الله و«أمل» ضد «قاضي مرفأ بيروت.

وكان قد تعرض مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020 إلى كارثة أودت بحياة ما لايقل عن 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف أخرين.

قالت الخارجية إن تصعيد التوترات السياسية في لبنان يثير بالغ قلق موسكو، كما أعربت عن أملها تتمكن حكومة نجيب ميقاتي، من التصدي لهذا التحدي الخطير وتمنع استمرار تدهور الوضع في البلاد.

وكانت قد أكدت السفارة الروسية في بيروتعدم وجود مواطنين روس بين المتضررين باشتباكات أمس. واتهم كل من «حزب الله» وحركة «أمل» التورط في هذه الأحداث حزب «القوات اللبنانية» فيما رفض الأخير هذه الاتهامات.

المصرى اليوم

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