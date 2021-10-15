دورة تدريبية لأئمة شمال سيناء حول المهارات الإعلامية

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تنظم جامعة العريش بشمال سيناء،يوم الأحد المقبل،دورة تدريبية لأئمة الأوقاف، حول المهارات الإعلامية، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان اليوم، إنه سيتم عقد دورة تدريبية في المهارات الإعلامية يوم الأحد الموافق المقبل، لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف شمال سيناء.

أضاف مدير عام مديرية الأوقاف، أن الدورة التدريبية لمدة 3 أيام، وتغقد في كلية التربية بجامعة العريش، لافتًا إلى أن ذلك ياتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة العريش من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة