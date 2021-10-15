متابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم في بني سويف

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قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، إن هناك توجيهات مشددة من الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف بمتابعة تطبيق قرارات الحكومة وأنه قام أمس بجولة تفقدية بدائرة مركز ومدينة ناصر للتأكيد على مواعيد الغلق، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث وجه السكرتير المساعد بغلق وتشميع ورشتين بقرية بهبشين، لمخالفتها القرارات الوزراية لمواعيد الغلق الشتوية، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لالزام كافة المحال التجارية والحرفية بالمواعيد المقررة.

أضاف السكرتير العام المساعد أن قرار وزارة التنمية المحلية الخاص بالمواعيد الشتوية تضمن أن تكون مواعيد فتح المحال، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات،يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة )، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.