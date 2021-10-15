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خط طيران جديد للسفر بدون توقف بين عمّان وواشنطن

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خط طيران جديد للسفر بدون توقف بين عمّان وواشنطن خط طيران جديد للسفر بدون توقف بين عمّان وواشنطن

جى بي سي نيوز :- أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة عن إطلاقها خط طيران جديد للسفر المباشر ودون توقف من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان إلى مركزها في مطار واشنطن دولس بواقع 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 7 أيار.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها ستكون مع افتتاح خط الطيران الجديد، الشركة الأميركية الوحيدة التي ستحلق برحلات بدون توقف من العاصمة عمّان إلى واشنطن، مؤكدة أن خط السفر الجديد هو جزء من التوسعة الأكبر في تاريخ الشركة المتحدة للطيران.

وأكد نائب الرئيس في الشركة المتحدة للشبكات والتحالف الدولي، باتريك كويل، سعي الشركة إلى دعم التعافي الكامل لقطاع الطيران والسفر الدولي، ومواصلة الاستفادة من خطوط الشركة العالمية الرائدة لمسارات وإضافة خطوط جديدة ومثيرة.

وعبر المدير العام للمبيعات الدولية في الشركة، مارسيل فوكس، عن سعادته “بالإعلان عن أول خط طيران بدون توقف بين عمّان وواشنطن، كجزء من خطة التوسع العالمية للشركة”. وأضاف إن خدماتنا الجديدة تعمل على تعزيز الخطوط الدولية التابعة لدينا وتزويد العملاء من الأردن برحلات ذات وقفة واحدة عبر مركزنا، مطار واشنطن دولس، إلى وجهات أخرى عبر الأميركيتين.

جي بي سي نيوز

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