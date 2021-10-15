على عكس الاعتقاد الغالب.. ما علاقة "الخبز المحمص" بتقاطع الطرق؟!

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دراسة لجامعة تكساس تتحدث عن وصول شريحة واحدة لدرجة الإحراق

دأب بعض الناس على تحميص قطع الخبز وتناولها في فطور الصباح، من أجل إمداد الجسم بما يحتاجه من كربوهيدرات، ويسري الاعتقاد غالباً بأن هذه الطريقة صحية وغير مضرة، لكن خبراء الصحة ينبهون إلى مخاطر "كبيرة".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كشفت دراسة صدرت عن جامعة تكساس في مدينة هيوستن الأمريكية، في وقت سابق، أن آلة التحميص والشموع وباقي الأغراض الأخرى التي ينبعث منها الدخان تعرض الناس لتلوث يفوق ما يجري تسجيله عند تقاطع الطرق.

وتقول الباحثة مارينا فنسي: إن أخطر شيء في آلة تحميص الخبز هو أنها تُحدث تفاعلات سريعة وتؤدي إلى إرسال جزيئات سامة إلى الهواء بمجرد التشغيل.



وأوردت الدراسة أن تحميص شريحة الخبز إلى درجة الإحراق مضر بالصحة، ولذلك، من الأفضل أن يكتفي الناس الحريصون على هذه الوجبة بتسخين "التوست".

ولا تقتصر الأضرار على هذه الأجهزة، إذ نبهت الدراسة إلى جزيئات أخرى ملوثة تصدر عن آلات تنظيف إلى جانب منتجات بخاخة، وفق ما نقلت "نيويورك بوست".

وكانت دراسات طبية سابقة قد نبهت إلى وجود علاقة محتملة بين الإقبال على أكل شطائر "التوست" والإصابة بأمراض السرطان، بالنظر إلى التفاعلات الكيميائية التي تحصل في الطعام من جراء الإحراق.