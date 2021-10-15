المُدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو: أحلم بـ"أبطال آسيا" مع الهلال

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النادي يستعد لمواجهة بيرسيبوليس الإيراني يوم السبت في الدور ربع النهائي

يتطلع المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، إلى تكرار مجد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، بعد مرور عامين على نجاحه في الفوز بلقب البطولة مع نادي الهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة بيرسيبوليس الإيراني يوم السبت في الدور ربع النهائي، حيث ستكون المنافسة محتدمة بين فريقين حققا نتائج مميزة في البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وكان جانغ انضم إلى نادي الهلال عام 2019 قادماً من نادي طوكيو الياباني، ولم يكن حينها يمتلك أي إنجازات على صعيد الأندية، ولكن في غضون أشهر قليلة نجح في الفوز بلقب أهم بطولة على مستوى الأندية في قارة آسيا، عندما تفوق الهلال على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وأكد النجم الدولي الكوري السابق رغبته في تكرار الفوز بلقب البطولة القارية، وقال لموقع الاتحاد الآسيوي: الانضمام إلى أحد أفضل الأندية في قارة آسيا كان من أهم طموحاتي، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: نجحنا في تحقيق ذلك عام 2019، والآن أريد أن أكرر ذلك هذا العام، أنا متشوق لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، كان هذا الموسم طويلاً، ولكن أمامنا ثلاث مباريات يجب أن نحقق الفوز فيها إذا أردنا التتويج باللقب الآسيوي، ثم يمكن بعد ذلك أن نركز على الدوري المحلي.

ورغم أنه خاض 58 مباراة دولية مع منتخب كوريا الجنوبية؛ إلا أن لم يسبق له اللعب في الدوري الكوري الجنوبي، حيث أمضى مسيرته بين نادي طوكيو الياباني وغوانغزهو آر آند إف الصيني، قبل أن ينتقل للسعودية، حيث كانت مشاركته الأولى في البطولة القارية مع الفريق عندما تغلب في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-2.



وكشف جانغ: عندما وصلت إلى السعودية، فوجئت بمستوى قدرات اللاعبين السعوديين، وقد خضت مباراتي الأولى أمام الأهلي في جدة، حيث كانت المباراة عالية المستوى، وقد فوجئت بالدعم الكبير الذي يمتلكه الهلال في المدن الأخرى أيضاً.

وخلال مشوار الفوز بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، عانى الهلال من فترة تراجع في النتائج، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة من أصل ثمان مباريات، وكان من ضمن نتائج تلك الفترة الخسارة أمام جاره النصر 0-3 في مباراة كأس السوبر، قبل أن يتمكن الفريق من تصحيح المسار والفوز بلقب الدوري.

وحول تلك الفترة، أوضح "جانغ": في العديد من تلك المباريات كنا نقوم بعمل جيد، لكن لم نكن نحقق النتائج، أحياناً كنا نسيطر بنسبة 60% على الكرة ولكننا في النهاية نخرج بنتيجة الخسارة أو التعادل، وهذه هي كرة القدم، لكننا بعد ذلك بدأنا في تغيير الأمور وحافظنا على تماسكنا كفريق لنتمكن من تغيير المسار.

وأردف: بالنسبة للفريق كي يصبح بطلاً، فإنه يجب ألا يعتمد على القدرات الفردية، وكل شيء يجب أن يعتمد على الفريق ككل، في عام 2019 كان لدينا بافيتمبي غوميز وأندريه كاريللو وسيباستيان جيوفينكو، والذين كانوا نجوماً كبار، ولكنهم كانوا يضعون الفريق أولاً بشكل دائم، وأعتقد أن هذا الأمر الأهم.

واختتم موجهاً الحديث لجماهير الهلال بالقول: أرجو من جماهيرنا أن تحضر للملعب وتقدم الدعم لنا، وأريد أن أشكر جماهير النادي على ما يقدمونه لنا بشكل دائم.