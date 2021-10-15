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تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قندهار

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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قندهار تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قندهار
أعربت عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قندهار

عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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