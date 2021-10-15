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عملية ناجحة للجيش اليمني بمأرب تحصد 20 عنصرًا من الحوثيين

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عملية ناجحة للجيش اليمني بمأرب تحصد 20 عنصرًا من الحوثيين عملية ناجحة للجيش اليمني بمأرب تحصد 20 عنصرًا من الحوثيين
بعد كمين بالأمس أسفر عن سقوط 40 من الميليشيا بين قتيل وجريح

عملية ناجحة للجيش اليمني بمأرب تحصد 20 عنصرًا من الحوثيين

نفذ الجيش الوطني اليمني، مدعومًا بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، عملية التفاف ناجحة تمكن خلالها من وضع كماشة لـ20 عنصراً من الميليشيات أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية: الميليشيات كانت دفعت مجموعات من عناصرها للتسلل من المرتفعات الجبلية المطلة على الجديدة، مركز المديرية، في محاولة للتوغل شمالاً، إلا أن الجيش اليمني تصدى لها بكمين محكم.

وبحسب "العربية نت": نفذ الجيش والمقاومة، أمس الخميس، كميناً محكماً أيضاً استهدف ميليشيات الحوثي في محيط الجوبة جنوب مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش أن الكمين أسفر عن سقوط نحو 40 من الحوثيين بين قتيل وجريح.

واندلعت مواجهات عنيفة في جبهة الجوبة ومحيط مديرية العبدية جنوب مأرب؛ مما تسبب في مقتل العشرات من عناصر الميليشيات بينهم أربعة قياديين.

وكانت المحافظة الغنية بالنفط والاستراتيجية، قد شهدت خلال الأسابيع الماضي تصعيدًا عسكريًّا من قبل الميليشيات، التي حاصرت مديرية العبدية.

وتوالت التحذيرات الأممية حول مصير النازحين في المنطقة؛ حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس أن عشرة آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي وحده، من محافظة مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري بهذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

وذكرت متحدثة باسم المنظمة أنه بين الأول من يناير الماضي و30 سبتمبر الفائت، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا من مأرب أكثر من 55 ألف شخص؛ وفق فرانس برس.

ومنذ فبراير الماضي يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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