محلل ليبي : الإخوان تحاول تعطيل الانتخابات في البلاد

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قالت مصادر ليبية، إنه قبل أسبوع من مؤتمر استقرار ليبيا المقرّر الخميس المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة، يسابق تيّار الإخوان الزمن لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررتين أواخر ديسمبر المقبل، إذ طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، الخاضع لسيطرة الإخوان، مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بإيقاف العمل بالقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً.

وذكر أنه «في الوقت الذي كثف فيه مجلس النواب الليبي، من جهوده لإصدار القوانين الانتخابية التي تسهل إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل في موعده المحدد سلفًا، وفقًا لخارطة الطريق الأممية، خرج ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، شاهرًا سيفه، في وجه أي خطوة من شأنها الدفع بالعملية السياسية قدمًا. ولم يقتصر تدخل الجهاز الاستشاري الذي يسيطر عليه الإخوان، هذه المرة على رفض قوانين الانتخابات فقط، بل إنه حمل تهديدًا صريحًا لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إذا ما مضت الهيئة المستقلة، في طريقها، نحو تمهيد الطريق لإجراء العملية الانتخابية».

ورأى مراقبون، أن خطاب المشري للمفوضية حمل تهديداً إخوانياً مبطناً بإعادة البلاد لمربع الفوضى، في تحد سافر لإرادة الشعب الليبي والجهود الأممية والدولية، مشيرين إلى أنّ جماعة الإخوان المتحالفة مع أمراء الحرب وقادة الميليشيات، لا تزال ترفض تنظيم انتخابات تعلم أنها ستكتب نهايتها السياسية، تصر الجماعة وحلفاؤها على قطع الطريق أمام التدابير التي اتخذها مجلس النواب بتوفير القادة القانونية والدستورية.

وكشفت مصادر داخل الجيش الوطني الليبي أن معسكرات تنظيم الإخوان الإرهابي استقبلت مئات المرتزقة من الميليشيات التشادية التي احتمت بها، هربا من ضربات الجيش، وهو ما يؤكد دور التنظيم في استغلال المرتزقة لتكوين حزام إرهابي يضرب به داخل ليبيا ودول الجوار. وأطلق الجيش الليبي الشهر الماضي عملية ضد المرتزقة التشاديين هناك، وخاصة في منطقة تربو، أسقط فيها أكثر من 200 قتيل ومئات المصابين. ورصد قطاع الاستخبارات الليبية احتماء المرتزقة التشاديين في معسكرات الإخوان والوطية، وقوات الجيش في حالة رصد تام لهم، مع استمرار عمليات الجيش ضد بقايا هؤلاء المرتزقة في الجنوب بالتنسيق مع القوات التشادية على الحدود، وفق المصادر ذاتها.

ويرى الباحث الليبي ورئيس مؤسسة سليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أنّ محاولة تيار الفوضى والنهب الممنهج، إعادة سيناريو فجر ليبيا واستبدال صناديق الانتخابات بصناديق الذخيرة باتت معالمها شديدة الوضوح من خلال الممثل السياسي لهذا التيار الذي سقط شعبياً في انتخابات 2014، وفرضه المجتمع الدولي شريكاً سياسياً تحت مسمى مجلس الدولة.

أما المحلل السياسي الليبي محمد يسري، فأكد من جانبه، أن المشري يحاول فرض وجوده دائما، عبر إثارة البلبلة حول القرارات واللوائح التنظيمية، مؤكدًا أن اعتراض المشري يظل على الورق وغير قابل للتنفيذ، كون المجلس الذي يرأسه جهة استشارية فقط، فيما البرلمان الليبي صاحب الاختصاصات الأصيلة في التشريع، وأكد أن المجتمع الدولي والداعمين للانتخابات محليا لن يسمحوا بتنفيذ تهديدات المشري ومجلسه، مشيرًا إلى أنه رغم أن الأمور تذهب في ناحية التعقيد، إلا أن الحلول السلمية والنقاشات هي الفكرة التي يجب أن تكون مطروحة على الطاولة.