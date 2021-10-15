أخبار عاجلة

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند -
انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل -
الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنقّل 4546 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

Print
تنقّل 4546 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 4546 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 4546 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، في بيان اليوم، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2741 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1805 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار