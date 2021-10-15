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تفصلهما 60 مترا في البحر .. سفينة روسية مضادة للغواصات وجها لوجه مدمرة أمريكية

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تفصلهما 60 مترا في البحر .. سفينة روسية مضادة للغواصات وجها لوجه مدمرة أمريكية تفصلهما 60 مترا في البحر .. سفينة روسية مضادة للغواصات وجها لوجه مدمرة أمريكية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصديها لمحاولة مدمرة أمريكية خرق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك، وفقا لبيان نقله موقع « اليوم».

وأكدت الوزارة أن المدمرة «شافي» التابعة للبحرية الأمريكية التي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد، أنذرتها السفينة الكبيرة المضادة للغواصات «الأميرال تريبوتس» التابعة للبحرية الروسية، بعدما رصدت اقتراب المدمرة الأمريكية من الحدود.

وأضافت الوزارة الروسية أن طاقم «الأميرال تريبوتس» حذر المدمرة الأمريكية عبر قناة اتصال دولية من أن تصرفاتها غير مقبولة، ونبه إلى أن المدمرة الأمريكية تتواجد في منطقة مغلقة للإبحار بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين، لكن المدمة الأمريكية لم تستجب للانذارات وبدلا من مغادرة المنطقة المغلقة رفعت أعلاما ظهر من خلالها الاستعداد لإقلاع مروحية من متنها.

وأظهر البيان أن المدمرة الأمريكية غيرت مسارها عندما وصلت المسافة بينها وبين السفينة الروسية إلى أقل من 60 مترا فقط، ما يوحي عزم روسيا التصدي لها ومنع اختراقها للحدود.

المصرى اليوم

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