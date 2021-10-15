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«قومي المرأة» يهنئ أماني عصفور لانتخابها رئيس لشبكة تنمية المرأة والاتصال بأفريقيا

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«قومي المرأة» يهنئ أماني عصفور لانتخابها رئيس لشبكة تنمية المرأة والاتصال بأفريقيا «قومي المرأة» يهنئ أماني عصفور لانتخابها رئيس لشبكة تنمية المرأة والاتصال بأفريقيا

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى الدكتورة أماني عصفور بمناسبة إنتخابها رئيسة لشبكة تنمية المرأة والاتصال في أفريقيا وذلك بعضوية ٥٠ دولة إفريقية والتى أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي .

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بإنتخاب الدكتورة أماني عصفور رئيسة لشبكة تنمية المرأة والاتصال في أفريقيا، مشيرة إلى ان إنتخابها يدل على النجاحات الكبيرة التي حققتها في كافة المجالات التنموية والخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

يذكر ان الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الاعمال الافريقي تخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراة في مجال طب الأطفال.

كما تقلدت العديد من المناصب كان من أهمها رئيسة الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال ورئيسة رابطة سيدات الأعمال المصرية ورئيسة التحالف الأفريقي لتمكين المرأة، ورئيسة مجلس إدارة إتحاد جمعيات سيدات الأعمال التابع للكوميسا ونائب رئيس مجلس قطاع الأعمال التابع للكوميسا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإتحاد الإفريقي ورئيسة مؤتمر البحر الأبيض المتوسط لسيدات الأعمال والمهنيات.

المصرى اليوم

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