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ضربة قوية لغزل المحلة قبل انطلاق الدوري

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ضربة قوية لغزل المحلة قبل انطلاق الدوري ضربة قوية لغزل المحلة قبل انطلاق الدوري

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كشفت الأشعة التي خضع لها بسام ماهر ، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، إثر إصابته بعد نزوله بدقائق خلال مباراة فريقه مع البنك الأهلي.

وكان طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزي قد اصطحب اللاعب إلى أحد مراكز الأشعة المتخصصة بالقاهرة لإجراء الأشعات اللازمة، والتي كشفت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للعلاج لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع طبقًا لرؤية الجهاز الطبي، يعود من بعدها للانضمام للتدريبات بشكل طبيعي، وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن المباريات الأولى لزعيم الفلاحين في مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن غزل المحلة سوف يخوض مباراته الأولى في بطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي.

المصرى اليوم

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