خطة مشتركة بين الصحة والمجلس القومى للسكان بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت مديرية الصحة بالتعاون مع فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء خطة مشتركة بهدف تحقيق مستهدفات الدولة السكانية من خلال خطة المجلس القومى للسكان .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، في بيان اليوم، إلى استعراض الخطة الشهرية لإدارة التثقيف والاعلام الصحى خلال لقاء الدكتورة ريهام الغزال مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بإدارة العريش مع نوال سالم مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة حيث تضمنت الخطة الشهرية المشتركة تفعيل منظومة حملة الأم والجنين بالوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة من خلال المتابعة وعقد ندوات التوعية واللقاءات للسيدات المترددات حول أهمية التطعيمات في الحد من معدلات الوفاة للأطفال، وكذا الحد من انتشار الأمراض والقضاء عليها، وندوات لتوعية السيدات حول الصحة الانجابية وحثهن على ضرورة تنظيم الأسرة، وبذل الجهود للعمل على رفع معدلات الآداء.. إلى جانب توضيح ملامح وأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها السلبية على المجتمع والاقتصاد القومى، وتكثيف التثقيف والإعلام الصحى في المجتمع لما له من دور حيوى لتحقيق التوازن بين المحاور الخمسة لخطة المجلس القومى للسكان 2022 .

ومن جانبها أكدت نوال سالم مقررة فرع المجلس القومى على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية لتأكيد التوأمة الحقيقية بين مديريات الخدمات لتحقيق خطة المجلس القومى للسكان بالمحافظة بشأن خفض معدل الوفيات للأطفال أقل من خمس سنوات.. مشيرة إلى أن القضية السكانية من أهم القضايا الرئيسية التي تهتم بها القيادة السياسية لما لها من تأثير سلبى على النمو وعلى جميع موارد الدولة المختلفة، وأن المجلس القومى للسكان له دور كبير في المحافظة وفى تحقيق التوازن في الزيادة السكانية بالتعاون مع الجهات المعنية وفى مقدمتها الصحة والمسئولين عن تنفيذ الخطة السكانية بمديريات: التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والأوقاف، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، الثقافة، الاعلام، والزراعة وغيرها، وأنه على باقى الجهات المعنية المشاركة والتنسيق والتعاون في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التوازن في الزيادة السكانية وعلى ضوء المحاور الخمسة التي تقوم عليها الخطة من حيث: تنظيم الأسرة، الصحة الانجابية، التعليم، الشباب وصحة المراهقين، الاعلام والتواصل مع المرأة وتمكينها اجتماعيا وقانونيا .

وشددت على استمرارية المتابعة والتقرير الشهرى لكل جهة، والالتزام بمستهدفات الخطة السكانية، وعلى ضرورة استمرارية العمل في ظل نظام رقمنة الدولة وعمل توثيق لكل شخص على أرض المحافظة، والعمل على ضبط معدل المواليد والزيادة السكانية والنهوض بمستهدفات الخطة في كافة محاورها .