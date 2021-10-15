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بيومي فؤاد في بسبب «مهمة مش مهمة»

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بيومي فؤاد في السعودية بسبب «مهمة مش مهمة» بيومي فؤاد في بسبب «مهمة مش مهمة»

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انتهى صناع الفيلم المصرى السعودى «مهمة مش مهمة»، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانو الكوميديا بمصر والسعودية، من تصوير أحداث العمل مساء داخل أحد فيلات منطقة الحزام الأخضر.

وشارك في تصوير المشاهد الأخيرة الفنان بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن عبدالمجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.

ومن جانبه قال منتج العمل أيمن يوسف، إن مخرج الفيلم أيمن العلى بدأ فعليا في عمليات المونتاج، إستعدادا لطرحه بسينمات والخليج خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أنه يتبقى يومين تصوير فقط في المملكة السعودية، وبذلك ينتهى تصوير العمل نهائيا.

وأضاف يوسف، أنه من خلال هذا الفيلم، وللمرة الأولى يتم تقديم المواهب السعودية برأس مال مصري، وليس العكس، حيث دائما ما يذهب نجوم مصر للمشاركة في أعمال خليجية، لكن هذه المرة يأتي نجوم الكوميديا بالسعودية ليشاركون في أعمالا فنية مصرية وبإنتاج مصري، موضحا أن هذا الفيلم سيكون باكورة أعمال فنية مصرية خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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