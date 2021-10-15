المصري كيدز: «حدوتة».. «محمد نبينا»

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فى يوم من أيام الدراسة الجميلة، وفى حصة التربية الدينية، دخلت ميس جليلة للولاد وقالت ليهم: النهارده هنتكلم عن حد مهم جدا فى حياتنا، حد بيحبنا جدا جدا من غير حتى ما يشوفنا ولا يعرفنا، بس ديما كان بيدعى لينا. سألها عمار مين دا يا ميس اللى بيحبنا كدا وهو ما شافنا ولا يعرفنا؟، وازاى أصلا هيكون بيحبنا؟. ردت الميس: طب يلا بينا نغنى أغنية ونتعرف عليه.

بدأت الميس تغنى مع الولاد نشيد محمد نبينا، فرح عمار وأصحابه جدا إنهم عرفوا معلومات كتير عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا كمان هو أد إيه كان بيكلم أصحابه عننا إحنا، وانه مشتاق لينا، وعرفوا إن يوم ميلاده بيكون يوم ١٢ ربيع الأول، ودا خلاص قرب جدا، وأحلى هدية نقدمها لنبينا محمد إن احنا نكون على أخلاقه.

سأل عمار: وايه هى أخلاق الرسول يا ميس؟.. ضحكت وقالت: دا ليكم واجب مهم، كل واحد يبحث ويشوف خلق واحد من أخلاق الرسول ويكلمنا عنه فى حفلة كبيرة عن الرسول، عشان كلنا نعمل زيه، ودى ليه هتكون أحلى وأغلى هدية نقدمها للرسول، وبكدا هيكون مننا مبسوط، وفى الجنة هانقابله ونشوفه وبصحبته لينا نفوز. اتحمس عمار وكل أصحابه جدا إنهم يعرفوا أكتر عن أخلاق الرسول، ورجع كل واحد البيت يسأل ويدور عشان يحضر للحفلة الجميلة.

قعد عمار مع باباه وقاله إنه عرف معلومات إن نبينا محمد وغنى معاه النشيد وإنه عايز يعرف أكتر عن أخلاقه عشان يعمل زيه وتكون دى الهدية بتاعته فى يوم ميلاده. ساعده باباه وقعد يقرأ معاه معلومات كتير وعرف انه كان الصادق الأمين، وإن الصدق والأمانة كانوا من أهم صفات الرسول وإن احنا كمان لازم نكون زيه. حضّر عمار للحفلة، وراح المدرسة تانى يوم وهو وأصحابه مع ميس جليلة، احتفلوا بالرسول واتفقوا إنهم يعمله زيه فى أخلاقه عشان فى الجنة نقابله ونشوف.