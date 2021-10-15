المصري كيدز: ضرب الأبناء ليس مفيدًا للتربية

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كثير من الآباء والأمهات ما زالوا يعتقدون أن ضرب الأبناء أسلوب مفيد للتربية وتصحيح السلوك، لكنه على العكس تماما، وتنجم عنه مشاكل خطيرة

أظهرت دراسة أمريكية، أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب أو الصفع أو الدفع أو العقاب الجسدى، ربما أكثر عرضة لممارسة سلوكيات معادية للمجتمع عند البلوغ.

وكتب باحثون فى دورية (جاما نتوورك أوبن) أن أربعة من كل خمسة أطفال فى الولايات المتحدة تعرضوا للضرب مرة واحدة على الأقل ببلوغهم سن الحضانة. وفى حين يرتبط الضرب والأشكال الأخرى للعقاب الجسدى القاسى منذ فترة طويلة بمشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال، إلا أنه لا يُعرف الكثير عن كيفية تأثير تجارب الطفولة هذه على سلوك البالغين. وخلال الدراسة، قام الباحثون بفحص بيانات 36309 بالغين عمرهم 47 عاما فى المتوسط. وسُئل المشاركون عن عقوبات الطفولة مثل الدفع والجذب والصفع والضرب، وكذلك أى سوء معاملة مثل العنف الجنسى أو الإيذاء العاطفى أو البدنى أو الإهمال.

وبشكل عام، عانى 18 بالمائة من المشاركين من نوع من العقاب البدنى القاسى فى مرحلة الطفولة، وواجه 48 بالمائة منهم شكلا من أشكال سوء المعاملة. ووجدت الدراسة أن التعرض للضرب أو إساءة المعاملة يرتبط بزيادة السلوك المعادى للمجتمع فى مرحلة البلوغ. كما أن الأطفال الذين عانوا من العقاب الجسدى القاسى وبعض أشكال الإساءة أو الإهمال كانوا أكثر عرضة لممارسة السلوكيات المعادية للمجتمع كبالغين، أكثر من الأطفال الذين لم يواجهوا إلا نوعا واحدا من سوء المعاملة.

وتوصلت الدراسة إلى أن تجارب الطفولة قد تفسر نحو 46 فى المائة من السلوكيات العدائية بين الرجال، ونحو 47 فى المائة منها بين النساء.