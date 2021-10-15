المصري كيدز: 6 طرق سحرية لتعليم ابنك النظام

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النظام من أهم السلوكيات التى يجب أن يتعلمها الطفل منذ الصغر حتى يتعلم ترتيب أوليات حياته، النظام لا يعنى ترتيب غرفته أو أدواته فقط، بل ترتيب وتنظيم وقته وطريقة تفكيره.

تقول نورهان السيد، اختصاصية تخاطب وتنمية مهارات، إن الطفل منذ الشهور الأولى يحتاج إلى تعلم النظام بداية من تنظيم وقت الرضاعة وتنظيم النوم إلى تنظيم واجباته ووظائفة.

وأضافت نورهان، يجب على الأم ترتيب كل غرض من أغراض طفلك بمكان محدد منذ ولاته، وخلال الشهور الأولى قومى باستخدام أى غرض له وهو ينظر إليكِ عندما تأخذينه وعندما ترجعينه مكانه، فعقل الطفل وخاصة الرضيع يأخذ صورا تصورية لما يحدث وينطبع فى عقله.

ونصحت نورهان باستخدام أسلوب التحديد عند طلب أمر من الطفل «مثلا لا تقولى له أريد الغرفة مرتبة، بلا أدخل الألعاب فى الصندوق وضع ملابسك على الشماعة لتصبح الغرفة مرتبة».

وقدمت نورهان عدة نصايح للأمهات لتعليم أطفالهن النظام:

١- الالتزام بـ«روتين» (نظام) مع صغيرك منذ شهوره الأولى عند النوم وتناول الطعام وعند اللعب.

وعند النوم قدمى له روتينًا يناسبك ويناسبه كالاستحمام قبل النوم أو غسل الرأس واليدين، أو قراءة قصة قصيرة، وعند اللعب قومى بتحديد عدد معين من الألعاب وليس جميعها، وعندما يمل من لعبة يرجعها فى مكانها ويأتى بغيرها، وليس الألعاب جميعها تقدم له فى نفس الوقت.

٢-عندما تطلبين من طفلك تنظيم وترتيب شىء عليكِ تركه وحده ينجزه بنفسه، وعندما ينتهى امدحيه بأنه يمكن الاعتماد عليه ويمكنه تحمل المسؤولية بالاحتضان وأبسط الكلمات.

٣- لا تعطى للطفل مكافأة نتيجة ترتيبه.. فالنظام نمط حياة مثل الطعام والشراب وواجب عليه، وليستشعر ذلك قومى فقط بالثناء والتصفيق وقولى كلمات مشجعة.

٤- لا تتهاونى أو ترجعى فى كلامك عندما تطلبين من طفلك ترتيب ألعابه أو أى شىء آخر حتى لا يتجاهل أوامرك فيما بعد، ويتعلم أن النظام ضرورى.

٥- الطفل كالمرصاد يرصد أفعال الأب والأم ويفعل مثلها.. وتلك النصائح لن تجدى نفعا إلا إذا كان لدى أفراد الأسرة نفس النظام والترتيب؛ وإن التزم وحده يوما أو اثنين سيتمرد بعد ذلك ولن تستطيعى السيطرة عليه.

٦- تخلصى من الأشياء أو الملابس أو الألعاب غير المستعملة، بالتبرع بها للجهات الخيرية، شجعى ابنك على فعل هذا؛ لتعلميه حب العطاء إلى جانب الترتيب.