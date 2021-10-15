ضبط 14 شخصا حاولوا تهريب ربع طن من القات
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة في...
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد...
نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية، ممثلاً في الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف ورشة عمل «أمناء العموم بالغرف التجارية...
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من...
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال...
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية التشادية.وأوضح المتحدث الإعلامي...