ضبط 14 شخصا حاولوا تهريب ربع طن من القات

عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد...