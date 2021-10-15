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ضبط 14 شخصا حاولوا تهريب ربع طن من القات

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إصدار لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة في...

59e3477b6c.jpgأبها: الوطن
6f9ba0d7d4.jpg09 ربيع الأول 1443 هـ

عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الأول 1443 هـ

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

نظم اتحاد الغرف التجارية ، ممثلاً في الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف ورشة عمل «أمناء العموم بالغرف التجارية...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png09 ربيع الأول 1443 هـ

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الأول 1443 هـ

إيقاف مدير شؤون صحية بسبب عرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png08 ربيع الأول 1443 هـ

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية التشادية.وأوضح المتحدث الإعلامي...

icon-byline.pngمكة المكرمة الوطن
icon-clock.png08 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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