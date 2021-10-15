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بينها كوبري سمير غانم.. يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري

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بينها كوبري سمير غانم.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري بينها كوبري سمير غانم.. يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري

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تفقد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الجمعة، اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمه الادارية والمدن الجديدة.

وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم، الذي يربط بين محور شنزو آبي والقاهرة الجديدة مروراً بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الاعمال.

كما قام الرئيس كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجاري تطويرها حالياً في منطقة القاهره الجديدة وهي محور مصطفي كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات والذي يحتوي على ٣ اعمال صناعية وكباري سيارات وذلك لتحرير وتسهيل الحركه المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولاً لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة والي العاصمة الادارية الجديدة.

واطلع كذلك الرئيس السيسي على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع انشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري
السيسي يتفقد اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري
السيسي يتفقد اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري

المصرى اليوم

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