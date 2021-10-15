فرنسا تحث على الهدوء في لبنان والتركيز على الإصلاحات

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دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كلير لوجندر، اليوم الجمعة، جميع الأطراف في لبنان إلى التحلي بالهدوء، وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقالت آن لوجندر في إفادة صحفية: «تدعو فرنسا جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة».

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت، أمس، خلال وقفة احتجاجية لأنصار «حزب الله» وحركة «أمل»، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، أدت إلى الكثير من القتلى والجرحى.