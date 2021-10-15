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الرياض.. إلزام شركة متعثرة بدفع 530 ألفاً لـ73 آسيوياً ينهي دعواهم ودياً

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الرياض.. إلزام شركة متعثرة بدفع 530 ألفاً لـ73 آسيوياً ينهي دعواهم ودياً الرياض.. إلزام شركة متعثرة بدفع 530 ألفاً لـ73 آسيوياً ينهي دعواهم ودياً
محضر صُلح نصّ على إنهاء العلاقة العمالية وصرف "مكافأة نهاية الخدمة"

الرياض.. إلزام شركة متعثرة بدفع 530 ألفاً لـ73 آسيوياً ينهي دعواهم ودياً

تمكّن فريق إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 73 عاملاً من جنسيات آسيوية "هندية وباكستانية وبنجلاديش" في إحدى شركات المقاولات المتعثرة في العاصمة الرياض.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية ألزمت المنشأة المخالفة بدفع المستحقات المالية للعمالة والتي بلغت 530 ألف ريال سعودي؛ حيث إن محضر الصلح ينص على انتهاء العلاقة العمالية وصرف مكافأة نهاية الخدمة، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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