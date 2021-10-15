مهاجرون يواجهون ظروفًا قاسية فى مركز احتجاز ليبى

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يعيش مئات المهاجرين في مركز احتجاز عين زارة الليبى في ظروف صعبة، وينامون على حشايا رقيقة في العراء بعد حملة أدانتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وفى ليبيا نحو 600 ألف مهاجر، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء. بعض هؤلاء المهاجرين اجتذبتهم فرص العمل في الدولة الغنية بالنفط رغم سنوات الصراع والفوضى، في حين يعتبرها البعض الآخر نقطة انطلاق للسفر إلى أوروبا.

واعتقلت السلطات في طرابلس، على مدى الأسبوعين المنصرمين، آلافا منهم واحتجزتهم في مراكز اعتقال في إطار حملة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

ويقول حراس ومسؤولون ليبيون في عين زارة إنهم يوفرون الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للمهاجرين، لكن المهاجرين قالوا إن كثيرين منهم لا تصلهم إمدادات ويعيشون في خوف شديد.

وقال زياد عامر، رئيس مركز الاعتقال: «نقوم بتقديم يد العون من إعانة وتمريض ومساعدات إنسانية.. الفراش والغطاء وجميع المستلزمات الطبية». وأضاف أن أكثر من ألف مهاجر نُقلوا إلى عين زارة في الأيام الأخيرة، منهم أطفال.

ويجثم المهاجرون في صفوف على الأرض انتظارا لتسجيلهم لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويرقد آخرون على حشايا رقيقة ويلتحفون السماء واللصق بجدار خرسانى، بينما يتدثر بعضهم بأغطية.

وقال عبدالعليم حسن (24 عاما) من إريتريا: «حتى هنا قاعدين حسى يعنى بالرغم من أنه في أمن وكل حاجة زى دى.. نحن بصراحة كدا يعنى خايفين شديد من الوضع إللى حصل لنا في غوط الشعال...» وكان من قبل محتجزا فيما وصفها بأنها «ظروف لا إنسانية».

ومن النادر جدا أن تصل وسيلة إعلام دولية إلى مراكز اعتقال مهاجرين في ليبيا لكتابة تقارير عن أوضاعهم.

وقال منصور حامد، وهو إريترى آخر، إنه تعرض أيضا لمعاملة سيئة أثناء اعتقال سابق، لكنه أضاف أن المهاجرين في عين زارة يفتقدون الإمدادات الأساسية.

وقال: «مفيش هسى (لا يوجد شيء).. يا دوب في ناس عندنا بطانية ما عند واحد ملايات.. ما عندهم ملابس.. ما عندهم يعنى حتى أنا ما عندى غير إللى قاعد بيه..».

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) يوم الثلاثاء الماضى إن نحو 250 طفلا، منهم عشرات من الرضع، كانوا ضمن آلاف المحتجزين في الحملة الأخيرة. وأضافت إنهم يواجهون «مخاطر مباشرة» في مراكز الاعتقال في طرابلس.

وتقول الحكومة الليبية إنها تتعامل مع قضية معقدة في ملف الهجرة غير الشرعية، إذ تمثل مأساة إنسانية، إلى جانب عواقبها الاجتماعية والسياسية والقانونية على المستويين المحلى والدولى.