الفوضى فى لبنان.. «الطائفية» تشق الطريق

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قُتل 6 أشخاص على الأقل بالرصاص في بيروت، أمس الأول، في مظاهرات مرتبطة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثى العام الماضى في أسوأ عنف أهلى بالمدينة منذ سنوات. وتزيد الأحداث الدامية الأخيرة من آلام دولة تعانى من أسوأ انهيار اقتصادى في العالم إلى الآن.

اندلع إطلاق النار، أمس الأول، عندما توجه محتجون إلى مظاهرة دعت إليها جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل للمطالبة بعزل القاضى الذي يحقق في انفجار المرفأ.

وتتزايد التوترات السياسية بسبب التحقيق في الانفجار الذي تسبب قى مقتل أكثر من 200 شخص ودمر أجزاءً كبيرةً من العاصمة.

حاول القاضى استجواب عدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الذين يشتبه بأنهم أهملوا في أداء واجباتهم، مما تسبب في الانفجار الذي نتج عن كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم.. ونفوا جميعا ارتكاب أي أخطاء.

وترجع الأزمة التي تسبب فيها التحقيق إلى واحدة من مشكلات لبنان الأساسية، وهى السياسات الطائفية التي قسمت لبنان وتسببت في الصراع الأهلى فيه منذ الاستقلال. ويقف الشيعة والمسيحيون في جانبين متقابلين على خط المواجهة. وبعض أبرز المشتبه بهم المطلوب استجوابهم حلفاء من الشيعة لجماعة حزب الله المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران.

محاولة لإسعاف أحد المصابين

وأصدر قاضى التحقيق، طارق بيطار، أمرًا بتوقيف أحدهم هذا الأسبوع وهو «على حسن خليل»، وزير المالية السابق واليد اليمنى للسياسى الشيعى رئيس مجلس النواب نبيه برى والحليف الوثيق لجماعة حزب الله. وأراد «بيطار» أيضا استجواب مسؤولين من غير الشيعة، ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء السابق «حسان دياب»، وهو سنى، وضابط مسيحى كبير، وسياسى مسيحى بارز هو «يوسف فينيانوس» وهو حليف لحزب الله. وفى حين أن التحقيق يمثل ضربة قوية للشيعة، فقد قوبل بتأييد واسع من المسيحيين حتى من حليف حزب الله الرئيس ميشال عون. وتسبب ذلك في انقسام بين حزب عون وجماعة حزب الله.

والموضوع حساس بالنسبة للأحزاب المسيحية، لأسباب من بينها أن أغلب أضرار الانفجار وقعت في الأحياء التي يغلب عليها المسيحيون، على الرغم من أن الانفجار أودى بحياة كثير من المسلمين.

تأتى الأحداث الدامية الأخيرة في لبنان على خلفية إحدى أشد حالات الكساد الاقتصادى في العالم، والتى نجمت عن انهيار نظامه المالى عام 2019. هذا الانهيار الذي ألقى بنحو ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هاوية الفقر وأطاح بنحو 90% من قيمة العملة اللبنانية نجم عن عقود من سوء الإدارة المالية والفساد من جانب النخبة الطائفية.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتى بإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ.. لكن يتعين على لبنان الاتفاق أولا على حجم الخسائر الفادحة التي مُنى بها النظام المالى وكيفية تقاسمها، وهو الأمر الذي فشلت في القيام به الحكومة والبنوك والمصرف المركزى العام الماضى. في الوقت نفسه، يدفع الانهيار في لبنان بمزيد من اللبنانيين إلى الهجرة، في عملية تجريف للعقول على مستوى كل الطوائف، الأمر الذي يقول اقتصاديون إنه سيؤخر لبنان لسنوات.

وتُزيد المصالح الخارجية من تعقيدات شبكة التجاذبات الطائفية في لبنان. فعلى مدى سنوات، كان ميزان القوى في لبنان يميل لصالح حزب الله وحلفائه على حساب الفصائل التي ربطت نفسها بحكومات غربية ودول الخليج العربية التي يقودها السنة والتى تخلت إلى حد كبير عن حلفائها اللبنانيين. وهذا الأسبوع، نددت واشنطن التي تصنف حزب الله جماعة إرهابية بما وصفته بإقدام الجماعة على ترهيب القضاء. وساندت فرنسا أيضا التحقيق قائلة إنه لابد أن يتم بشكل مستقل وغير منحاز.

وبينما نأت السعودية بنفسها عن حليفها اللبنانى السنى القديم سعد الحريرى، فقد أصبحت لها علاقة جيدة مع سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية.