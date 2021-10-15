الكنيسة: دفن جثمان الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بنقادة

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن نقل جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، محافظة قنا، ليدفن بالمدفن المعد للآباء هناك، بناءً على وصية نيافته بأن يدفن فيه.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد صلى صلوات التجنيز بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

وسينقل الجثمان بالطائرة إلى مطار الأقصر لتحمله سيارة خاصة إلى نقادة، لتقام صلوات تجنيز أخرى له في الدير في الثامنة ونصف من مساء اليوم، قبل دفنه، وفقًا للبيان الذي أصدرته أمس مطرانية نقادة وقوص بهذا الخصوص.

وخدم الأنبا كاراس قبل نواله درجة الأسقفية في إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من ٢١ سنة وكيلًا للمطرانية.

وتوفي الأنبا كاراس مساء أول أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا، وصراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.