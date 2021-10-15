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انخفضت أسعار الذهب اليوم فى الأسواق العالمية لكل من العقود الأجلة والفورية اليوم انخفاضًا ملحوظًا لم تتجاوب معه أسعار الذهب فى الأردن بعد.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم للعقود الفورية بنحو 1.28% ليصل إلي 1772.50 دولار، فى حوالي الساعة الخامسة بتوقيت الأردن.

وهبط سعر الذهب للعقود الأجلة بنحو 1.24% ليصل إلي 1775.75دولار، فى حوالي الساعة الخامسة بتوقيت الأردن.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان باصدار تسعيرة يومية موحدة لأسعار الذهب فى الأردن.

على الرغم من الإنخفاض العالمي فى سعر الذهب اليوم إلا أن آخر أسعار معلنة من نقابة أصحاب محال الذهب المعروفة باسم التسعيرة اليومية لبيع الذهب كانت أمس الخميس وكانت كما يلي:

سعر الذهب في الأردن عيار 24 43.50 دينار أردني للبيع، 40.40 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 بلغ 36.60 دينار أردني للبيع، 35.10 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب فى الأردن عيار 18 في الأردن إلى 32.70 دينار أردني للبيع، 29.80 دينار أردني للشراء.

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