القوى العاملة: تعيين 698 شاباً بجنوب سيناء

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 698 شاباً، منهم أثنين من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1401 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 24 ألف جنيه لـ 12 عاملا منح مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15000 جنيه، وصرف مبلغ 5000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى، فضلاً عن تسجيل 67 عاملاً جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 195 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 21 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 20 شكوى، و19 شكوي ما زالت تحت البحث .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 31 منشأة، وإعادة التفتيش على 62 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية وإجراء 75 قياس وبحث شكوتين .

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .