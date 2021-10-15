بدء التشغيل التجريبي لخدمات الاتصالات بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء التشغيل التجريبي لشبكة الإتصالات بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان في منطقتي المغرة.

حيث تم الانتهاء من تركيب ٢ برج جديد داخل «أراضي الريف المصري الجديد» بالمغرة، مع تشغيل عدد ٣ أبراج اتصالات تدعيمية للشبكة خارج محيط الأراضي ودخولها الخدمة.

وأكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، أنه يتم حالياً استكمال عدد من أعمال الإنشائية والتدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول، لضمان وصول الخدمة في أفضل صورها لمنتفعى «الريف المصري الجديد» ومشروع ال ١.٥ مليون فدان بمختلف أراضي المغرة، موضحا أن حجم إنفاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد على أعمال البنية التحتية لمشروع استصلاح وتنمية الـ ١.٥ مليون فدان بلغ حتى الآن نحو ٣.٦ مليار جنيه.

وأضاف «عبدالوهاب» أن أعمال البنية التحتية للمشروع ضمت حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط، ورصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات، لافتاً إلى أن الشركة لن تقوم بطرح أية أراض جديدة من أراضى المشروع على صغار المزارعين والمستثمرين قبل إنتهاء كافة أعمال البنية التحتية، وفقًا لخطة تنموية متكاملة تعمل الشركة من خلالها حالياً.

في سياق متصل، كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أعلنت مؤخراً تواصلها مع الجهات المختصة ونجاحها في تيسير استصدار ما يزيد على ١٠٦ تصاريح مبانى، لصالح المنتفعين بأراضى المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان خلال الشهور القليلة الماضية، وذلك ضمن حزمة متنوعة من التيسيرات والخدمات التي تقدمها الشركة لشباب المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضى «المليون ونصف المليون فدان».