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رئيس «الصرف الصحى بالقاهرة» يسلم شهادة الجودة لقطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية

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رئيس «الصرف الصحى بالقاهرة» يسلم شهادة الجودة لقطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية رئيس «الصرف الصحى بالقاهرة» يسلم شهادة الجودة لقطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية

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سلم المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، شهادة الجودة 2015 -9001 الحاصل عليها قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية، إلى المهندسة نجوان مصطفى رئيس القطاع، عن جهودها والعاملين بالقطاع في تأسيس نظام لجودة العمليات التي تتم بالقطاع متضمنا ( الاداره العامة لتنمية الموارد البشريه والإدارة العامة للشئون الإدارية) وذلك طبقا للمواصفة الدولية 9001/2015.

ووجه الشكر لجميع العاملين بقطاع الموارد البشرية، مطالبا إياهم، بالتطوير المستمر وصولا إلى أعلى معايير الجودة، وحثهم على مزيد من النجاح، كما سلم المهندس عادل حسن، شهادات التقدير لشركة الشرق الأدنى والمراجعين بالجهة المانحة.

وقالت المهندسة نجوان مصطفى رئيس قطاع تنمية الموارد البشريه والإدارية بشركة صرف القاهرة، إنه تمت المراجعة الخارجية من قبل الجهه المانحة بإشاده بالنظام المنشأ لأول مره وبدون أي ملاحظات.

المصرى اليوم

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