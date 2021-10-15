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السفارة المصرية في ولينجتون تنظم مسابقة للرسم للأطفال احتفالاً بذكرى أكتوبر

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السفارة المصرية في ولينجتون تنظم مسابقة للرسم للأطفال احتفالاً بذكرى أكتوبر السفارة المصرية في ولينجتون تنظم مسابقة للرسم للأطفال احتفالاً بذكرى أكتوبر

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نظّمت السفارة المصرية في ولينجتون، مسابقة رسم للأطفال بمناسبة ذكرى إنتصارات 6 أكتوبر المجيدة، حيث قامت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة لدى نيوزيلندا، بتكريم المتسابقة إيلى سليمان الفائزة بالمركز الأول في المسابقة، وإجراء لقاء معها عبر الفيديو كونفرانس، كما قامت بمنح شهادات تقدير إلى المتسابقين الذين ساهموا في إثراء المسابقة بأعمالهم الفنية المتميزة، التي تعبر عن حس وطني عالٍ.

من ناحية أخرى، أثنت الصيحي على حرص الجالية على مشاركة الأطفال في تلك المسابقة وتعريفهم بتاريخ مصر المُشرف، وتعزيز كل ما من شأنه ربطهم بأرض الوطن.

المصرى اليوم

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