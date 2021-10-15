أخبار عاجلة

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند -
انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل -
الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس: « كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)

Print
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس: « كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور) البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس: « كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الجمعة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي رقد في الرب مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

وشهدت الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات التجنيز وشارك فيها ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة ايبارشية المحلة الكبرى، وجموع كبيرة من شعب الإيبارشية ذاتها، إلى جانب محبي الأب الأسقف الوديع الراحل، وسط إجراءات احترازية دقيقة.

واقيمت صلوات القداس الإلهي بحضور جثمان الأسقف الجليل المتنيح، بالكاتدرائية ذاتها وذلك قبل بدء صلوات التجنيز، وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، وشاركهم بعض من الآباء الكهنة.

وألقى نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس كلمة شكر فيها كافة المشاركين في الصلوات، مقدًما شكرًا خاصًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي أوفد الأستاذ الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لحضور الصلاة، كما شكر نيافته قيادات محافظة الغربية على تقديمهم واجب العزاء.

واختتمت الصلوات بكلمة مؤثرة لقداسة البابا رثى فيها الأب الأسقف المتنيح واصفًا إياه بأنه كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا، مشيرًا إلى أنه عاش في رهبنته وأسقفيته بالمحبة والاتضاع اللذين اتسمت بهما تعاملاته، وكانت كلماته بسيطة ولكنها عميقة تؤثر في سامعيه.

البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)
البابا تواضروس خلال ترؤسه جنازة الأنبا كاراس:« كان خادمًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا» ( صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار