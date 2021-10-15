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قلق إسرائيلي من انسحاب السودان «الهاديء» من اتفاقات التطبيع (تفاصيل)

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قلق إسرائيلي من انسحاب السودان «الهاديء» من اتفاقات التطبيع (تفاصيل) قلق إسرائيلي من انسحاب السودان «الهاديء» من اتفاقات التطبيع (تفاصيل)

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عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم إزاء انسحاب هادئ للسودان من اتفاق التطبيع مع إسرائيل أو ما يعرف ب«الاتفاقات الإبراهيمية».

و قال تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم، إن إدارة بايدن قامت خلال الفترة الماضية بلقاء مسؤولين سودانيين بهدف اكمال الحيثيات الأخيرة لهذا الاتفاق ومنع انسحاب السودان منه.

وذكرت التقرير الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية من بينها وكالة «معا» ، أن الإدارة الأمريكية تضغط على المسؤولين السودانيين بهدف التوصل لاتفاق التطبيع النهائي بين السودان وإسرائيل وتوقيعه رسميا.

ونقل التقرير عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم إن المحادثات الأمريكية مع السودانيين أحرزت تقدما مؤخرا بهدف حل كافة القضايا التي تؤخر تنفيذ اتفاق التطبيع.

و أشار التقرير إلى أن اتفاق التطبيع مع السودان جرى توقيعه في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، حيث أعلنت السودان في حينها أنها قامت بالتوقيع على «اتفاقيات أبراهام» وأنها ستقوم في وقت لاحق بتوقيع اتفاقيات خاصة مع إسرائيل، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

و ذكر التقرير أن السودان وافقت على التطبيع مقابل إخراجها من لائحة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، ومن ثم تم الاتفاق على ترتيب ديون السودان للبنك الدولي.

يذكر ان «قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958» كان يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم، كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل، ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية، إلا أن مجلس الوزراء السوداني صوت على مشروع قانون لإسقاطه.

المصرى اليوم

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