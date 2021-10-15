أخبار عاجلة

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند -
انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل -
الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«حزب الله» يفتح النار على حزب القوات اللبنانية: خطط لحرب أهلية.. ويُلبي مطالب الأمريكيين من أجل حفنة مال

Print
«حزب الله» يفتح النار على حزب القوات اللبنانية: خطط لحرب أهلية.. ويُلبي مطالب الأمريكيين من أجل حفنة مال «حزب الله» يفتح النار على حزب القوات اللبنانية: خطط لحرب أهلية.. ويُلبي مطالب الأمريكيين من أجل حفنة مال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» اللبناني، هاشم صفي الدين، إن حزب القوات اللبنانية كان يسعى لإحداث حرب أهلية جديدة في لبنان، وذلك تعليقا على أحداث الطيونة، التي أصدر عنها الجيش اللبناني بيانا أعلن فيه اعتقال 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية الأحداث، التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات.

وأضاف صفي الدين، في مراسم تشييع عدد من الشهداء، اليوم الجمعة: «حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه»، مضيفا: «يبدو أن الأمريكيين استعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية»، وفقا لما نقله موقع « اليوم».

وأكد أن حزب القوات اللبنانية كان يخطط لحرب أهلية في البلد منذ زمن، مضيفا: «حزب القوات اللبنانية أراد إرجاع لبنان إلى الحرب الأهلية البشعة وهو صاحب مجازر ينمو عليها، حزب القوات اللبنانية يلبي مطلب الأمريكيين من أجل حفنة مال».

وتابع: «أحداث أمس هو حلقة من حلقات تديرها السفارة الأمريكية في لبنان وتمولها جهات عربية»، مضيفا:«لن ننجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية ولكن لا يمكن أن نترك دماء شهدائنا تذهب هدرا، سنبقى حاضرين لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة»، منوها بأنه على الراعي الدولي والإقليمي لهذه الهجمات أن يدرك أنه سيفشل في جر البلد إلى الحرب والفتنة.

وأكد أن تصويب القناصين الرصاص على الرؤوس والصدور لم يكن صدفة وكان قرارا متخذا ومخططا، قائلا: «نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن ارتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل.. الرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بوتين: روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز على وقع أزمة أوروبا

بوتين: روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز على وقع أزمة أوروبا

بوتين: روسيا تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية

بوتين: روسيا تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية

«أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا

«أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا

متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا

متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا