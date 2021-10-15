أخبار عاجلة

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند -
انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل -
الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

إصدار لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم القيادة

Print
إصدار لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم القيادة إصدار لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم القيادة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة في المملكة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية والآلية التشغيلية لتلك المدارس في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين.

كما أوضحت الشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها، إضافة لتحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، لرفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية.

وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور، ويتم التقدم إليها وفق الآلية التي تحددها اللجنة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

وبيّنت مهام اللجنة المسماة بلجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة، وعضويتها، وآلية عملها، ويمكن الاطلاع على اللائحة وموادها من هنا


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض

الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات بجامعة الملك خالد

اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات بجامعة الملك خالد

السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني

السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني