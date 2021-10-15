بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة

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رغم تعرضها لانتقادات كبيرة بسبب إطلالتها المثيرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي أمس، فإن الفنانة نجلاء بدر حرصت على توجيه الشكر للفريق الذي كان وراء إطلالتها وخاصة مصممة الفستان فريدة تمراز.

ووجهت نجلاء بدر الشكر للمصممة وفريق العمل من ستايليست وماكياج وغيرهم عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت: «شكرا لكل الفريق المميز.. أحبكم».

وتعرضت الفنانة نجلاء بدر لانتقادات كبيرة بسبب ظهورها بفستان مثير خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي أمس، وتعرضت لهجوم كبير بعد صدمة جمهورها في إطلالتها الجريئة، لدرجة دفعت الجمهور إلى نشر «كوميكس» على صفحات التواصل الاجتماعي بعد التلاعب في صورتها الأصلية.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي أقيمت في مسرح بلازا بمركز المؤتمرات بالجونة.