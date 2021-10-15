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تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

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السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجدين والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة، وكذلك زيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد، وجاءت تلك الإجراءات الاحترازية تخفيفا للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا.

وأكد المسؤول وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، موضحا أنه تم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

وكشف عن السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

واشترط المسؤول السعودي ضرورة التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا»، فضلا عن التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.

ودعا إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

المصرى اليوم

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