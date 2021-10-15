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السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

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السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

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التقى السفير ياسر الشواف، سفير لدى بنما، مع وزير الثقافة البنمي «كارلوس نافارو» بحضور مديرة إدارة العلاقات الثقافية الدولية بالوزارة.

أكد السفير الشواف خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للبُعد الثقافي في سياساتها الخارجية، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الثقافة في التقريب بين الشعوب، وهو ما تسعى السفارة المصرية في بنما سيتي إلى تحقيقه بالتعاون مع وزارة الثقافة البنمية.

من جانبه، أكد وزير الثقافة البنمي على الدور الإيجابي والفعال الذي تلعبه الثقافة في التعريف بالشعوب وحضارتها مؤكداً اهتمام بلاده بالتعرف عن قرب على الثقافة والحضارة المصرية التي أثّرت إيجاباً في العالم، معربًا عن ترحيبه بأي مبادرات في هذا الشأن.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات الثقافية، وتم الاتفاق على التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات بين الدولتين، بما في ذلك العمل على تجديد وتحديث اتفاق التعاون الثقافي بين الدولتين والذي من شأنه تعظيم أسس التعاون الثنائي في عدد من المجالات الثقافية الهامة.

المصرى اليوم

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