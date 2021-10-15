إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا

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أعلن النادي الإسماعيلي عن إصابة طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفيروس كورونا.

وخضع المدير الفني للدراويش للعزل الطبي، حتى يتماثل للشفاء من الاصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود الاسماعيلي لاستئناف تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، على استاد الاسماعيلية، في اطار استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الجهاز الفني للدراويش منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء المعسكر المغلق للفريق الذي استمر لمدة 17 يومًا في الاسكندرية.