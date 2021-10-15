تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى

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عشاق النادى الأهلي، على موعد السبت مع مباراة الفر يق أمام الحرس اوطنى ، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويفقد الأهلي عددًا من لاعبيه مثل محمد مجدي أفشة الذي حصل على إجازة لعقد قرانه، إلى جانب المصابين محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمود متولي ومحمود وحيد وصلاح محسن الذي باتت فرص لحاقه بالمباراة صعبة، بالإضافة إلى حسين الشحات لعدم الجاهزية.

ويختتم الأهلي تدريباته صباح الخميس، قبل التوجه للمطار من أجل السفر إلى النيجر، ويرأس بعثة الفريق الأحمر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وفي ضوء الغيابات والراحلين من المتوقع أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة تضم 20 لاعبا، وهم كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد محمود - حمدي فتحي - أليو ديانج - محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - أحمد

نبيل "كوكا".

الهجوم: محمد شريف .