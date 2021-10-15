بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية

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‏بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك قدم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14مليار جنيه تقريبا للمرأة المصرية بهدف تمكينها اقتصاديا، حيث إن النسبة الأكبر من قروض التمويل متناهي الصغر يستحوذ عليها السيدات التي بطبيعتها تميل إلى الالتزام، الأمر الذي يجعل التعثر ضئيلا بالقطاع، وربما يكون معدوما ويولي البنك اهتماماً كبيراً بالمرأة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل الدعم لها وتنمية قدراتها وترسيخ حقوقها في المجتمع باعتبارها وزير مالية الأسرة.

وأضاف «عشماوي» أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل وتعد المرأة الريفية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة، فتمكين المرأة الريفية جزء لا يتجزأ من الحلول التي تؤدي إلى مستقبل مستدام في ظل مبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي برز وبقوة من خلال مبادرة «مستورة»، والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة ولاقت إقبالا كبيرا من المرأة الريفية في كثير من القرى والتي ساعدت على تحسين الوضع الإقتصادى لها إذ تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقها في عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التي تنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية، وبلغ عدد القروض أكثر من 20 ألف قرض بقيمة إجمالية أكثر من 348 مليون جنيه تنوعت ما بين مشروعات تجارية بقيمة 176 مليون جنيه ومشروعات إنتاج حيواني بقيمة 173مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية، حيث يمنح التمويل كقرض عيني غير نقدي، يسلم كمشروع بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى ثلاثين ألف جنيه، ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا، هذا بجانب إتاحة الخدمات غير المالية للمستفيدات من التمويل من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الأمريكية «jpa» بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل.

وأكد «عشماوي» أن البنك نجح بالوصول للمرأة الريفية أيضا من خلال تمويل الحضانات الذي يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة حيث تم منح تمويلات في قرى محافظات المحلة الكبرى وبنها وأسيوط والدقهلية يكون بحد أدني 20 ألف جنيه وحد أقصى 500 ألف جنيه للحضانات القائمة ومليون جنيه للحضانات الجديدة ويتم سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصى على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل.

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