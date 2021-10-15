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وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 08:54 صباحاً
انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 08:54 صباحاً
الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 08:40 صباحاً
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 08:11 صباحاً
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 07:14 صباحاً
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:18 صباحاً
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:11 صباحاً
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 04:57 صباحاً
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 04:15 صباحاً
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 04:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 15 أكتوبر 2021 04:02 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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