مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

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شهدت فعاليات أول أيام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي مسابقة «جسر الجونة السينمائي مسابقة سينماتك»، التي تهدف لاكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.

تقوم المسابقة تحت إطار «مسار السينماتك»، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

تكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالأضافة إلى المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، أفريقيا،والمؤسس لمسار سينماتك وفي مصر والعالم

شارك في المسابقة 13 جهة ناشئة محلية وأقليمية، وحظيت كل منها على فترة زمنية تكونت من 3 دقائق لعرض أفكارمشاريعهم المختلفة والإجابة على أسئلة اللجنة، وقيمت اللجنة المشاريع بعض عرض كل فكرة من خلال أبليكشن للحفاظ على خصوصية التصويت، وتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.

الجائزة التي حصل عليها الفائزين هي منحة «أون لاين» في ريادة الأعمال من جامعة أجورا للبيزنس، حيث حصل الفائز بالمركز الثالت على منحة 30% والفائز بالمركز الثاني على 50% والمركز الأول على منحة كاملة.

حصل على المركز الثالث​ QUAD A من أوغندا، التي هدفها تعين وتوفير مهندسين الصوت في أفريقيا، وخلق منصة تخدم منطقة أفريقيا بالكامل،بالأضافة إلى وجود

أكاديمية لتعليم المهنديس وتعمل الأكاديمية سنويا على تعليم وتخريج مهندس صوت.

والمركز الثاني كان من نصيب Int Media الناشئة في مجال الخدع السينمائية، التي نجحت في دمج 3 تطبيقات في تطبيق واحد لتوصيل الصورة بأكثر شكل واقعي للمشاهد، وتقايضص الوقت بنسبة 30% و50% من وقت العمل على هذه المشاهد حيث بعض المشاهد قد تأخذ شهور وسنين طويلة.

اما المركز الأول حصل عليه Step Inside التي نالت أعجاب جميع الحاضرين من فنانين وصناع السينما، حيث فكرة التطبيق هو تسهيل وتسيير «الراكور» للفنانين لتفادي الأخطاء البشرية، وعمل جولات في المولات التجارية والمحلات لتسهيل التحضير للشخصيات.