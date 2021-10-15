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صبحي : مدينة الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

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صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط صبحي : مدينة الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

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أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مدينة الدولية للألعاب الأوليمبية تعد أحد أهم المعالم الرياضية الحضارية علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وعلي مستوي العالم لما تمتلكه من إمكانيات هائلة تم انشائها وفقاً لأعلي المواصفات والمعايير العالمية التي جعلتها تضاهي وتفوق كبري القري الأوليمبية في مختلف دول العالم، لافتاً إلي مجهودات المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية والتي كان لها الفضل الكبير في خروج هذا الصرح العظيم إلي النور .

أعرب الوزير عن بالغ التقدير لجميع المؤسسات الرياضية الدولية لثقتها الكبيرة في قدرات مصر وامكاناتها علي احتضان مختلف منافساتها واستضافة كافة الوفود المشاركة من لاعبين واداريين وفنيين وجماهير.

وتشمل بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية بطولة الجائزة الكبرى وبطولة افريقيا وختام منافسات بطولة العالم، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية، وانطلقت فعالياتها بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى والتى حصلت مصر فيها على أكبر عدد من الميداليات بواقع 9 ميداليات متنوعة.

المصرى اليوم

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