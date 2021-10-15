أخبار عاجلة

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند -
انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل -
الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات

Print
رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات

لاقتراحات اماكن الخروج

في الوقت الذي شددت فيه إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة والضوابط الإحترازية للحد من في ظل الموجة الرابعة مع انطلاق المؤتمر، ونبهت قبل انعقاده على ضرورة تلقي رواده للقاح كورونا أو تطعميهم قبل بدء الفعاليات، فإن مشاهد غياب إرتداءالأقنعة والكمامات الطبية بدا لافتا خلال حفل الافتتاح امس.

وامتد المشهد اليوم مع تبادل القبلات والمصافحة بين ضيوف المهرجان وعدم التباعد الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي لتكريم أحمد السقا، والذي شهد حضورا مكثفا كما تبادل خلاله السقا المصافحة والقبلات مع المنتج محمد العدل أحد حضور المؤتمر.

قبلات وغياب التباعد الاجتماعي بين نجوم الجونة

كما جمع «الريد كاربت» بين عدد من الفنانين والفنانات دون تطبيق التباعد الاجتماعي.

قبلات وغياب التباعد الاجتماعي بين نجوم الجونة

كان المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان قد أكد أن الدورات المقبلة للمهرجان ستكون أسهل من الدورات السابقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل انطلاق المهرجان: «لولا فيروس كورونا لكنا قد استضفنا العديد من النجوم العالميين.. أثبتنا أنفسنا على مدار السنوات الماضية، والأهم هو التجديد في السنوات القادمة.. وأرى الأعوام القادمة أسهل، والفضل في ذلك يرجع لانتشال التميمي، لأنه معروف بشدة في الأوساط السينمائية العالمية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا