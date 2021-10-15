رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات

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في الوقت الذي شددت فيه إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة والضوابط الإحترازية للحد من فيروس كورونا في ظل الموجة الرابعة مع انطلاق المؤتمر، ونبهت قبل انعقاده على ضرورة تلقي رواده للقاح كورونا أو تطعميهم قبل بدء الفعاليات، فإن مشاهد غياب إرتداءالأقنعة والكمامات الطبية بدا لافتا خلال حفل الافتتاح امس.

وامتد المشهد اليوم مع تبادل القبلات والمصافحة بين ضيوف المهرجان وعدم التباعد الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي لتكريم أحمد السقا، والذي شهد حضورا مكثفا كما تبادل خلاله السقا المصافحة والقبلات مع المنتج محمد العدل أحد حضور المؤتمر.

قبلات وغياب التباعد الاجتماعي بين نجوم الجونة

كما جمع «الريد كاربت» بين عدد من الفنانين والفنانات دون تطبيق التباعد الاجتماعي.

قبلات وغياب التباعد الاجتماعي بين نجوم الجونة

كان المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان قد أكد أن الدورات المقبلة للمهرجان ستكون أسهل من الدورات السابقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل انطلاق المهرجان: «لولا فيروس كورونا لكنا قد استضفنا العديد من النجوم العالميين.. أثبتنا أنفسنا على مدار السنوات الماضية، والأهم هو التجديد في السنوات القادمة.. وأرى الأعوام القادمة أسهل، والفضل في ذلك يرجع لانتشال التميمي، لأنه معروف بشدة في الأوساط السينمائية العالمية».