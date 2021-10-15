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نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس«، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة. ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد حالات كورونا، فقد صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية، ابتداء من بعد غد الأحد 17 أكتوبر 2021.

من ضمنها المسجد الحرام والمسجد النبوى.. قرارات وزارة الداخلية السعودية بشأن كوورنا

وشملت إجراءات التخفيف الآتى:

قرارات عاجلة من الداخلية السعودية بشأن كورونا: منها ما يخص الحرمين

1- عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة.

2- الاستمرار في الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

قرارات الداخلية السعودية للحاصلين على جرعتى لقاح كورونا

يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد الحرام.

2- الاستمرار في استخدام تطبيق «اعتمرنا»، أو تطبيق توكلنا، لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في وقت واحد.

3- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا، لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

4- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة، ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

5- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها، بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

6- التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثالثا أعلاه، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

تعليمات عاجلة من وزارة الداخلية السعودية

وذكرت الإجراءات، أن هيئة الصحة العامة “وقاية” تعد الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها، لجميع الأنشطة المذكورة في البند الثالث أعلاه.

وشددت وزارة الداخلية السعودية، بالتأكيد على القطاع العام والخاص، بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا بما فيها لبس الكمامة.