أخبار عاجلة

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

Print
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%
أكد أن ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية أسهم في سرعة الاستجابة والضخ

بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة..

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص المقدمة من البنك المركزي السعودي ساعدت من سرعة استجابة الاقتصاد؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2021 نموًّا بنسبة 5.4٪؜، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 نموًّا بنسبة 7.5٪؜، وتستهدف حكومة المملكة العربية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل "رؤية 2030".

وقال: "الميزانية الجديدة تركز على برنامج الاستدامة المالية، وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي"، مبينًا أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في تحسن كبير بالنتائج المالية لشركات القطاع الخاص، وكذلك ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية وضخ سيولة في الأسواق ساهمت جميعها في تحسن النمو في الأرباح، ولذلك سجل الناتج المحلي نموًّا جيدًا".

وأكد "باعجاجة" أن الميزانية الجديدة ستستمر في الإنفاق بنفس الوتيرة في الأعوام السابقة، وزيادة كذلك في النفقات نلاحظ أن المصروفات المتوقعة للعام الجديد 955 مليارًا، والإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، لذلك سيكون العجز 52 مليار ريال وهو أقل من الأعوام السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

القوى العاملة : السعودية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال (تعرف عليها)

القوى العاملة : السعودية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال (تعرف عليها)

بيان: وزير خارجية السعودية يناقش المحادثات النووية الإيرانية مع مبعوث أوروبي

بيان: وزير خارجية السعودية يناقش المحادثات النووية الإيرانية مع مبعوث أوروبي